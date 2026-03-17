В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир

Иллюстративное фото Мариуполя

В оккупированном Мариуполе местная администрация начала привлекать риелторов для выявления пустующих квартир. Об этом сообщают активисты движения «Желтая Лента».



По их данным, риелторам поручено обходить жилые помещения и проверять, проживают ли в них владельцы. Если в ходе нескольких визитов установить присутствие собственника не удается, специалисты оформляют так называемый «Акт обследования жилого помещения».

Составленные документы передаются в оккупационную администрацию, где их используют для дальнейшей проверки недвижимости на предмет признания ее потенциально бесхозной.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что во временно захваченном Мариуполе дома, которые восстанавливали россияне, разрушаются. В частности, жители дома на Морском бульваре, 64 сообщали, что ночью упала штукатурка на переходном балконе.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»