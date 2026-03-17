Каллас раскритиковала предложение премьера Бельгии нормализовать отношения с Россией

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас раскритиковала призывы премьер-министра Бельгии Барта де Вевера к нормализации отношений с Москвой. По ее словам, комментарии де Вевера противоречат официальной политике ЕС, направленной на поддержание жесткой линии в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Об этом передает Reuters.



Глава бельгийского правительства якобы сказал, что европейские лидеры соглашались с ним за закрытыми дверями, но «никто не осмеливается сказать это вслух». Однако Каллас заявила, что у нее не сложилось такого же впечатления, и предостерегла от попыток вернуться к привычному порядку вещей в отношениях с Москвой.



«Я была… за этими закрытыми дверями, когда мы обсуждаем встречи лидеров, и я не видела такого желания. Когда мы разговариваем с Россией, конечно, самое важное — это сначала договориться о том, о чем мы хотим с ними поговорить», — уточнила глава дипломатии.



Каллас добавила, что ЕС должен быть очень бдительным и «не давать России того, чего она хочет, потому что ее аппетит будет только расти».



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»