Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ

Попавшие в украинский плен граждане Беларуси рассказали проекту Ukrainian Witness, как оказались в рядах российской армии и почему для них война стала вынужденным выбором.



Один из пленных признался, что решение отправиться на фронт принял после случайного знакомства с российскими военными в сауне. Другие истории куда более жесткие: один подписал контракт под давлением спецслужб, чтобы избежать 14 лет лишения свободы, другой — после конфликта с полицией оказался перед угрозой семилетнего срока. В итоге участие в войне стало для них альтернативой тюрьме.



Белорусы воевали в составе российских подразделений и принимали участие в штурме Волчанска. В плен они попали на территории Агрегатного завода, где их захватили бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК). Эти случаи наглядно демонстрируют отношение России к иностранцам в составе своих войск.



По словам пленных, реальная «стоимость» их жизни на фронте составляла около 2650 долларов — именно такую сумму им обещали за участие в боевых действиях. Отдельной проблемой остается их дальнейшая судьба. Как выяснилось в интервью, ни Россия, ни Беларусь не спешат забирать этих людей.



Российское Минобороны игнорирует их из-за отсутствия российских паспортов, а белорусские власти фактически отказываются от своих граждан. В результате они могут оставаться в статусе военнопленных на протяжении многих лет.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»