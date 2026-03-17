Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
17 марта 2026, 12:40

Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ

Фото: t.me/zerkalo_io Фото: t.me/zerkalo_io

Попавшие в украинский плен граждане Беларуси рассказали проекту Ukrainian Witness, как оказались в рядах российской армии и почему для них война стала вынужденным выбором.

Один из пленных признался, что решение отправиться на фронт принял после случайного знакомства с российскими военными в сауне. Другие истории куда более жесткие: один подписал контракт под давлением спецслужб, чтобы избежать 14 лет лишения свободы, другой — после конфликта с полицией оказался перед угрозой семилетнего срока. В итоге участие в войне стало для них альтернативой тюрьме.

Белорусы воевали в составе российских подразделений и принимали участие в штурме Волчанска. В плен они попали на территории Агрегатного завода, где их захватили бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК). Эти случаи наглядно демонстрируют отношение России к иностранцам в составе своих войск.

По словам пленных, реальная «стоимость» их жизни на фронте составляла около 2650 долларов — именно такую сумму им обещали за участие в боевых действиях. Отдельной проблемой остается их дальнейшая судьба. Как выяснилось в интервью, ни Россия, ни Беларусь не спешат забирать этих людей.

Российское Минобороны игнорирует их из-за отсутствия российских паспортов, а белорусские власти фактически отказываются от своих граждан. В результате они могут оставаться в статусе военнопленных на протяжении многих лет.

Напомним, в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

