Удары по полигону МВД на Херсонщине: погибли и ранены офицеры российской полиции, в частности начальник «отдела»

Оккупированное Лазурное. Фото: карта DeepState

28 февраля дроны атаковали полигон МВД РФ вблизи оккупированного поселка Лазурное Херсонской области. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



В момент удара на полигоне проводились учебные стрельбы для сотрудников так называемого «Отдела МВД "Голая Пристань"». Погибли пять офицеров российской полиции, еще шесть – получили ранения.



В результате первого удара, в частности, погиб заместитель начальника «ОМВД», майор Дмитрий Тиминский. Также ранения получили заместитель начальника «ОМВД», майор Аксель Чипусов и начальник Управления участковых уполномоченных полиции «ОМВД», подполковник Константин Трошин. Все погибшие и раненые приехали на захваченную территорию из России, в том числе из Москвы, Татарстана и Ярославля.



Спустя полчаса на место атаки прибыл начальник «отдела», подполковник Александр Щеглов. По месту проведения стрельб нанесли повторный удар беспилотниками. Подполковник Щеглов получил серьезные осколочные ранения живота и нижних конечностей.

Напомним, что Силы спецопераций ВСУ атаковали аэродром «Херсонес» в оккупированном Севастополе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко