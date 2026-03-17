Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие поразили узел связи российских оккупантов в районе оккупированного поселка Мангуш Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны ударили по району сосредоточения живой силы российских солдат вблизи города Часов Яр Донецкой области.



Ранее мы писали, что в ночь на 14 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на территории России.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»