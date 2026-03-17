Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
17 марта 2026, 14:20

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие поразили узел связи российских оккупантов в районе оккупированного поселка Мангуш Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны ударили по району сосредоточения живой силы российских солдат вблизи города Часов Яр Донецкой области.

Ранее мы писали, что в ночь на 14 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на территории России. 

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
14:40
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
14:20
Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
14:15
В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир
12:26
В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко
10:58
Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
10:36
В оккупированной Волновахе молодую девушку могут заключить в колонию на пожизненный срок
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
12:47
ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе
12:37
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
все новости
14:52
Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
14:40
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
14:20
Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
14:15
В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир
13:50
Константиновка попала под российский обстрел, ранен местный житель
13:23
Минобороны запускает центр ИИ для армии — A1
13:21
Молдова вручила ноту протеста и бутылку с водой послу РФ
12:42
ВСУ контратакуют у Гуляйполя и срывают планы РФ, — ISW
12:40
Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
12:26
В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко
12:00
СБУ задержала «крота» в Госпогранслужбе
11:58
РФ атаковала Краматорский район: спасатели извлекли из-под завалов двух погибших
11:44
Россия наращивает производство дронов вместо ракет
11:11
Дроны массово уничтожают наземные роботы на фронте
10:58
Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
10:50
За сутки армия РФ атаковала населенные пункты Донетчины: повреждены линии электропередач и дома
10:36
В оккупированной Волновахе молодую девушку могут заключить в колонию на пожизненный срок
10:20
Украина получила все условия для вступления в ЕС
10:12
ВСУ сорвали штурмы на мотоциклах в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Скриншот видео: Национальная полиция Украины Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
17 марта, 14:52
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
17 марта, 14:40
Фото: t.me/zerkalo_io Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
17 марта, 12:40
Уничтоженные НРК в Запорожской области. Дроны массово уничтожают наземные роботы на фронте
17 марта, 11:11
Скриншот Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
17 марта, 10:58
Скриншот: t.me/petrenko_iHS ВСУ сорвали штурмы на мотоциклах в Донецкой области
17 марта, 10:12
