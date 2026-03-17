На Лиманском направлении российские войска увеличили количество инфильтрации для пропаганды – ВСУ

На Лиманском направлении в целом сейчас ситуация стабилизирована. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 3-го армейского корпуса ВСУ Александр Бородин.



По его словам, российские войска проводят штурмы, но какого-то успеха или даже тактических небольших успехов у них нет.



«Уже длительное время, поэтому враг, наверное, больше продолжает с точки зрения попытки истощения», – сказал Бородин.



Спикер 3-го АК отметил, что за последние 2-3 месяца увеличилось количество инфильтрации оккупантов с пропагандистской целью.



«И, возможно, это на самом деле показатель слабости. Потому что, когда ты посылаешь людей на смерть только для кадра пропагандистского типа, мол, где-то мы что-то смогли захватить, а по факту это не так, то я думаю, что эта тенденция показывает отрицательную компоненту в российской армии», – добавил он.

Напомним, что 16 марта аналитики ISW сообщили о продвижении украинской армии под городом Лиман Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко