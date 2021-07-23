МИД выразил протест из-за привлечения жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России

МИД Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении жителей оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к выборам в Госдуму. Об этом говорится в заявлении ведомства.



«Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов», — отметили в МИД.



В ведомстве подчеркнули, что российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины.



«Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины», — пояснили в МИД.



Министерство призвало международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Россия планирует привлечь к голосованию на выборах в Госдуму в сентябре жителей Донбасса с украинскими паспортами. В ЦИК РФ объявили, что эти люди смогут проголосовать дистанционно на портале Госуслуги.



На фоне этого в ОРДЛО началась кампания по оформлению российских СНИЛС — страхового номера, который нужен для доступа к порталу Госуслуги. Кроме того, российская партия власти «Единая Россия» открыто проводит свою агитацию в Донецке и Луганске.