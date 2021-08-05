Паспорт с препятствиями: Можно ли упростить получение украинских документов для жителей ОРДЛО

Паспорт гражданина Украины. Фото: dmsu.gov.ua

Группировки «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе уже не первый год проводят политику деукраинизации, в том числе в юридической плоскости: так называемые законы пишут по российским лекалам, а украинские документы всячески склоняют менять на документы с двуглавыми орлами. Можно ли упростить процедуру получения украинских документов для жителей ОРДЛО – ситуацию изучали журналисты «Новостей Донбасса».



Заставляют получать незаконные паспорта



19-летний житель Донецка Олег рассказывает, что оформлять паспорта РФ и «республики» людей вынуждают, вплоть до увольнения.



«Все это карается вплоть до увольнения, хотят этого граждане или не хотят, политичны или аполитичны. Во многих случаях заставляют делать такие документы», – говорит Олег.



Людям, проживающим в отдельных районах Донбасса, трудно, а в отдельных случаях практически невозможно получить украинский документ. Виной всему развязанный Кремлем конфликт.



Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев подчеркивает, что данная ситуация однозначно является полным нарушением всех прав и свобод украинских граждан.







Трудности для молодежи и 45-летних



В правительстве работают над предоставлением доступа к украинским документам жителям ОРДЛО, некоторые услуги уже оцифрованы. Самый успешный пример – это «Е-малятко», когда родители дистанционно из Донецка или Луганска могут получить свидетельство о рождении ребенка. Но есть еще масса документов, которые людям необходимо оформлять, однако дистанционной процедуры нет.



Олег и Елена проживают в отдельных районах Донецкой области, они желают оформить паспорта Украины, но столкнулись с трудностями.



«Мне исполнилось 45 лет, и я не могу вклеить фотокарточку в паспорт Украины или сделать ID-карту, так как закрыты КПВВ, а проезд через российскую границу – это дорого и сложно. Сложно в том плане, что паспорт просрочен украинский, и я не могу по нему выехать», – рассказывает Елена, жительница Макеевки.



«Я – законный гражданин Украины, но я столкнулся с тем, что попросту не могу получить паспорт. Для этого мне нужно пройти ряд процедур: пройти одну незаконную таможню, две таможни Российской Федерации, по которым могут не пропускать по свидетельству о рождении. Так как я уже совершеннолетний, и очень много с этим связано проблем», – поделился 19-летний дончанин Олег.



Чтобы вклеить фото в паспорт – нужно выехать на подконтрольную Украине территорию и ждать около 5 дней. Но это дорого, и не всем по карману, отмечает Елена.



«Такой вариант – он дорогой. Пересекать границу туда и обратно – это будет стоить около 5 тысяч гривен, плюс приезжая на подконтрольную территорию, мне надо где-то еще жить, кушать», – говорит женщина.



Если просрочить вклейку фото по достижению 25 и 45 лет на месяц – это влечет за собой предупреждение, а если на год – то штраф. Это тоже отпугивает людей. Кроме того, выехать из ОРДЛО с просроченным украинским паспортом не выйдет, для этого нужно будет оформить так называемый паспорт «ДНР» или «ЛНР».

Жители ОРДЛО часто не могут выехать без «паспортов», выданных «Л-ДНР»

«Украинским паспортом пользовалась до последнего. Там, где просили его предъявлять как удостоверение личности, всегда пользовалась только украинским паспортом. Я не имела других паспортов. Только на данный момент, так как невозможно сделать продление украинского паспорта или получение ID-карточки, мне пришлось подать документы на внутренний паспорт», – пояснила макеевчанка Елена.



Украина не будет наказывать



Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко озвучивает позицию украинской власти по поводу получения жителями ОРДЛО российских паспортов.



«Мы понимаем, что иногда получение российских документов является стратегией выживания, и соответственно по факту получения таких документов никаких, скажем так, рестрикций или никаких наказаний не будет – безусловно, даже не думаем об этом. Все эти граждане являются гражданами Украины», – подчеркивает замминистра.



Но переоформление паспорта – менее сложная проблема по сравнению с первым его получением. Ждать новый документ приходится около месяца.



Дончанин Олег говорит, что для получения первого паспорта потребуется идентификация личности в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины, присутствие законного представителя, а для этого нужно будет собрать определенный пакет документов, иметь достаточное количество денег, поскольку дорога на подконтрольную Украине территорию с перевозчиками очень дорого стоит.



Облегчить процедуру



Украинская сторона пропускает своих граждан со свидетельством о рождении как на КПВВ, так и на российско-украинской границе. Но жители ОРДЛО, которые сталкиваются с описанными выше трудностями, хотят, чтобы украинская власть упростила для них подачу документов и дала возможность их дистанционного оформления.



В Минреинтеграции о проблеме знают и, по их словам, активно работают над ее решением.



Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев говорит, что идет работа с миграционной службой.



«Наше министерство активно в дискуссиях с Государственной миграционной службой по поводу того, чтобы облегчить саму процедуру на месте физического получения паспорта», – отмечает замминистра.



Если дистанционную подачу документов на паспорт сделать можно – то для его получения необходимо присутствие человека для дачи биометрических данных. Поэтому сейчас в министерстве работают над тем, чтобы любую услугу, которую невозможно получить дистанционно, житель отдельных районов Донбасса мог получить, выехав всего один раз.

Для получения биометрики требуется личное присутствие. Фото: vnrda.gov.ua

В частности, сейчас для получения украинского паспорта очень часто людям приходится несколько раз приезжать на контролируемую территорию. В Минреинтеграции этот процесс хотят максимально сократить и упростить, в том числе и с точки зрения набора документов, которые необходимы при подаче для получения украинских документов.



Эти проблемы вскоре будут решены, но на горизонте новые – это выдача украинских документов тем гражданам, которое родились в ОРДЛО уже после начала конфликта. Выходом может стать законопроект о переходном периоде, который Верховная Рада рассмотрит этой осенью. В нем прописана процедура конвалидации – это специальный механизм замены непризнанных российских документов на украинские.