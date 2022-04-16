Вода, еда, связь: Мариуполец поделился опытом выживания в блокадном городе

Блокадный Мариуполь. Фото: https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka

Мариупольский историк Андрей Марусов до войны занимался волонтерской культурной инициативой восстановления старогородского кладбища. Но война сменила акценты. 16 марта Андрею удалось пешком выйти из блокадного города. О своем опыте выживания он рассказал сайту «Свои.City».

В мирное время Андрей Марусов возглавлял общественное объединение «Архи-Город». Фото: Facebook Андрей Марусов

Еда на костре



Тем, кто, несмотря на угрозу блокады города, решил остаться в нем, Андрей Марусов советует запастись продуктами по крайней мере на две недели.



«Не стоит набирать скоропортящиеся продукты. Лучше сделать ставку на продукты длительного хранения — консервы, крупы, макаронные изделия. Причем использовать их нужно экономно, ведь неизвестно, когда и как можно будет пополнить запасы», — объясняет мариуполец.



Что касается того, как и где их готовить, то опыт Мариуполя показывает, что после исчезновения в городе газоснабжения и электричества готовить еду можно только на костре.



«В Мариуполе сначала все готовили во дворе и даже складывалось впечатление, что город сошел с ума и устроил массовый пикник. Но когда начали снаряды залетать во дворы, то люди переместились на ступеньки между этажами. Сначала у некоторых были суеверия на этот счет, мол, как это так, стены закопчиваются, антисанитария. Но в этих обстоятельствах безопасность важнее. В подъезде вы имеете по крайней мере хоть какую защиту при обстреле. Более того, жечь костер можно в собственной квартире, особенно если от этого она прогреется – в начале марта в Мариуполе были морозы до 10-15 градусов. Конечно, нужно внимательно следить за огнем во избежание пожара. Идеальный вариант — "буржуйка", как промышленного производства так и сделанная из подручных материалов: металлической бочки, выварки и т.п.», — рассказывает Марусов.



Отапливали всем, что горит



«Лично я не видел, чтобы топили мебелью, хотя предполагаю, что такой вариант тоже допустим. Жители многоэтажки, в которой я жил, собирали сухие ветки, пилили растущие во дворе деревья или в ближайшем сквере, парке, посадке. 12 марта в наш дом попала ракета, разрушившая верхние этажи. После этого попадания было много обломков от оконных рам, дверей, которые мы собирали для костра. В принципе использовать можно все, что горит», — уверяет собеседник «Свои.City».

Обломки от окон и мебели мариупольцы собирали на костер. Фото: https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka

Проблема с водой



Одна из самых насущных потребностей блокадного города — вода.



Тем, кто решил остаться, Марусов советует в первую очередь подумать, где поблизости есть источники воды — природные ручьи, водоемы, колодцы. Альтернативным вариантом могут являться чаши фонтанов, противопожарных бассейнов.



«Когда неподалеку от нашего дома обстрелами повредило теплоцентраль, и из нее начала вытекать горячая вода, весь район, и я вместе со всеми ходил ее набирать. А 3 марта, когда пошел дождь, впервые увидел очереди у водосточных труб — люди набирали воду. Если выпадал снег, то его топили. Конечно, это — не совсем питьевая вода, но если другой нет, то и этому приходится радоваться. Кипятили и использовали», — рассказывает Андрей Марусов.



Обеззараживать воду, например, вскипятив ее, нужно всегда, говорит историк. Ведь пренебрежение этим правилом приведет к инфекционным заболеваниям, которые в условиях окруженного города могут стать роковыми.



Тем более важно кипятить воду с приходом тепла — повышение температуры способствует распространению инфекций.



Лекарства и взаимопомощь



Лекарство — это то, что на самом деле может спасти вам жизнь. Особенно, если должны постоянно принимать препараты по болезни.



«Сначала большинство мариупольцев не считались с угрозой блокады. Многие люди думали, что ситуация будет как в 2014 году: где-то на Восточном микрорайоне будут обстрелы, а остальной город это не коснется. Потому и не запасались лекарствами. Многие пенсионеры из-за такого отношения не пошли в аптеки. А потом не стало электричества, аптеки закрылись, потом их вообще разнесли мародеры. То есть, теоретически, лекарства в городе есть, но где они и как приобрести — неизвестно. И это очень большая проблема», — свидетельствует собеседник.

Сложнее всего переживают блокаду пожилые люди. Фото: https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka

Если вы не сделали запас медикаментов, то рассчитывать можете на народную медицину или соседей, у которых возможно найдутся необходимые лекарства.



Очень важно кооперироваться с людьми, живущими в вашем доме, отмечает историк.



«Это важно не только для вас, но и для пожилых людей, которых очень много и они наиболее беспомощны. Они не могут ходить за водой, дровами, даже спускаться по лестнице. Выжить без внешней помощи им очень тяжело. Лично в нашем доме женщины и мужчины объединились достаточно быстро для решения неотложных проблем. Мужчины ходили за дровами, и для приготовления пищи был один общий костер, которым все пользовались», — рассказывает Андрей Марусов.



Обустройство укрытий



Поскольку штатных бомбоубежищ на всех не хватает, люди преимущественно прячутся в подвалах многоэтажек.



«Когда в наш дом попала ракета, большинство людей перебрались туда жить. Кроме жителей 1-3 этажа, где был меньший риск попадания снаряда. В подвале должны быть одеяла, матрасы, обязательно вода и запас еды. Если в подвале есть окошко, то в нем также можно разжечь костер, ведь от холода только одеялами защититься тяжело», — говорит мариуполец.



Среди жизненно необходимых вещей он также называет средства освещения — свечи, керосинки, самодельные светильники и т.д. Можно использовать фонарики, однако без сменных батареек они работают недолго. Очень ценная вещь — спички, которые в условиях блокады на вес золота.



Телефоны и интернет



Этот пункт состоит из двух проблемных составляющих — необходимость подзарядить телефон и наличие сигнала.



«Где люди могли заряжать телефоны от генераторов, которые специально для этого выставляли и запускали наши военные. Если такой возможности нет, можно использовать аккумуляторы автомобилей. Для этого нужны переходники, но обычно это не является дефицитом. На улицах стоит достаточно много поврежденных обстрелами машин, которые точно уж никуда не поедут, но аккумуляторы у них "живые". Надо искать такие автомобили», — советует Андрей Марусов.



В некоторых поврежденных машинах остаются аккумуляторы, от которых можно зарядить телефон. Фото: bbc.com

Что касается наличия сигнала, то даже в разрушенном городе существуют зоны, где работает сотовая связь и есть возможность получить доступ к интернету.



Информация о таких местах распространяется в основном через «сарафанное радио». Их также можно определить по скоплению людей, которые пытаются связаться с родственниками, знакомыми или прочитать сообщения о гуманитарных вопросах или безопасных направлениях эвакуации.



Самое главное — эвакуация



Напоследок мариупольский историк дал совет, который стоило бы поставить первым.



«Если понятно, что надвигается осада, то лучше воспользоваться любой возможностью для эвакуации. Если не удалось это сделать через централизованные мероприятия, нужно выбираться самому - автомобилем или даже пешком. В любом направлении. Но не в сторону России, потому что это крайне опасно, ведь там созданы фильтрационные лагеря. Поэтому нужно использовать любую. возможность во избежание попадания в организованные россиянами эвакуационные колонны», — считает Андрей Марусов.

В случае угрозы блокады города, лучшее решение – эвакуация. Фото: ГУР МОУ

Тех, кто пытается сейчас покинуть Мариуполь, он призывает быть очень внимательными, ведь многие пути сейчас либо специально заминированы, либо покрыты неразорвавшимися боеприпасами.



«На больших перекрестках автомагистралей мины лежат на обочине. Понятно, что часть из них закопана или замаскирована. Но это не значит, что по этим путям нельзя передвигаться, — говорит историк. — Просто с этой угрозой нужно считаться и быть очень внимательными. То же касается и периферийных дорог или даже тропинок, ведущих из города. Там такой риск тоже есть, возможно, даже выше. Поэтому, выбирая маршрут, стоит это учитывать».