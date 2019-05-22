С сайта президента Украины удалена вся информация о Порошенко

С сайта президента Украины удалили всю информацию, которая касалась пятого главы государства Петра Порошенко, за исключением указов, изданных после 21 мая 2018 года.



При вводе «Порошенко» в поисковой строке страницы сайта появляется надпись: «По запросу найдено 7352 результатов». При этом ни одной новости, фотогалереи и видеозаписи, в которых упоминается Порошенко, на странице президента нет.



При переходе с почтовой рассылки на новости о Порошенко времен его президентства, происходит переадресация на главную страницу веб-ресурса.



При этом на сайте можно до сих пор увидеть изданные Порошенко указы в период с 22 мая прошлого года по 19 мая текущего.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента.