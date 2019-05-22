Антикоррупционная прокуратура открыла дело на Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать правомерность действий пятого президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает пресс-служба САП, это произошло после встречи руководителя САП прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании «Энергосети» Дмитрия Крючкова.



Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).



Также сведения в ЕРДР внесли относительно «руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%».



Причиной этого в САП называют сведения:

о преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества (ФГИУ);

о преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» при закупке угля;

о факте завладения должностными лицами ЗАО «Нижнеднестровская ГЭС» и ОАО «Укргидроэнерго» по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;

о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ОАО «Черкассыоблэнерго» и ОАО «Азот».

Крючков утверждает, что наблюдательный совет «Центрэнерго» совместно с Фондом госимущества и рядом госслужащих «распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» с целью хищения средств гособщества.



По его словам, действия в отношении «Центрэнерго» координировал лично Порошенко и близкий к нему депутат Верховной Рады Игорь Кононенко.

Бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова правоохранители подозревают в махинациях в энергетике. 22 он внес залог в 7 миллионов гривен и вышел из следственного изолятора.