Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в размере 200 млн евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит с низкими процентами на суму 200 млн евро. Об этом сообщил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон, передает «Интерфакс-Украина».



«Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины была разработана специально для того, чтобы помочь жителям Восточной Украины, включая тысячи ВПЛ, решать сложные проблемы, с которыми они сталкиваются в результате вооруженного конфликта. Эта программа на сумму 200 млн евро является частью нашего общего кредитного портфеля для Украины в размере 5,8 млрд евро. Она имеет целью улучшить уровень жизни людей, а именно условия проживания, здравоохранение и образование», - сказал он.



Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ подписали в Киеве в декабре 2014 года. Исполняет проект Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность и подотчетность программы помогает ПРООН.



Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.



Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.