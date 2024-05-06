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«У нас эта традиция не прерывается, а передается». Как блюдо из села в Донецкой области стало наследием Украины

Виктория Ищенко
06 мая 2024, 20:15

«У нас эта традиция не прерывается, а передается». Как блюдо из села в Донецкой области стало наследием Украины

Блюдо затирка стало нематериальным культурным наследием Украины. Фото: Новости Донбасса Блюдо затирка стало нематериальным культурным наследием Украины. Фото: Новости Донбасса

Село Кривая Лука в Донецкой области довольно известно не только своими пейзажами на фоне Северского Донца и меловых гор, но и блюдом зáтирка. В 2023 году оно получило статус нематериального наследия Донецкой области, а в марте этого года стало достоянием всей Украины. Жители Кривой Луки говорят: затирка — это не просто еда. Для села она стала примером социального единства, работы с местным наследием и объединение вокруг него. О том, как рецепт старинного блюда сохранился до наших дней — в материале «Новостей Донбасса».

Затирка спасала от голода много лет назад 

«Затирка — это наше семейное блюдо. Мы обязательно примерно раз в месяц ее готовим. Моя дочь это делает, я очень рада, что это передалось. Готовим и вспоминаем. Нашу бабушку, нашу маму», — рассказывает Любовь Филоненко из Кривой Луки.  

В отличие от других известных украинских рецептов, затирка за долгие годы была почти забыта. Возрождать традицию приготовления этого блюда начала именно семья Филоненко — мать и дочь Любовь и Юлия. В их семье рецепт затирки передавался из поколения в поколения по женской линии. 

«С давних времен в нашей семье готовили это блюдо. Бабушка мне показывала, я пыталась затирать, понимала, что работа эта нелегкая, нужно терпение. Потом уже дочь была взрослая, и я ей показала. Она хорошо владеет методикой. Я очень рада, что она интересуется этим. У нас эта традиция не прерывается, а передается. А говорят, народ существует, пока у него сохранены традиции», — рассказывает Любовь Филоненко.

Хранительница традиций Кривой Луки Любовь Филоненко. Фото: Новости Донбасса

Женщина говорит: в сложные времена, например, во время второй мировой войны именно затирка спасла ее семью. 

«Бабушка, я когда маленькая была, говорила, что нас сохранила и спасла от голода затирка. Когда была оккупация, но тогда война была не такая агрессивная, как сейчас, было время эвакуироваться и буквально через гору другое село стало убежищем для наших семей из Кривой Луки», — вспоминает Любовь Филоненко.

Чтобы приготовить затирку, нужно взять муку, посолить, добавить яйца. А потом очень долго вручную перемешивать, затирать тесто — отсюда и название. После этого сбрызнуть массу молоком и снова затирать до тех пор, пока тесто не превратиться в небольшие шарики. Настоящую затирку делают очень долго. В Кривой Луке из нее потом готовили густой суп — в этом основная особенность. Рецепт такой: картофель мелко нарезают, бросают в бульон. Параллельно лук и морковь поджаривают на растопленном сале. Добавляют в кастрюлю, а потом туда же всыпают шарики из теста.

«Заправляют, если по-богатому, то топленым маслом, зажаркой, шкварками с луком, добавляют зелень. Кто как готовит. А для детей делали молочную затирку. Бросали ее в молоко, подсластили и дети охотно ее ели. Мое детство прошло у бабушки. У нас крайняя хата была, из-за горы солнышко всходило. И луна, когда полнолуние. И насколько красиво, и все эти наши традиции», — вспоминает Любовь Филоненко.

Затирка — очень древнее блюдо. Готовили его еще в эпоху чумачества, а это примерно 15 век. Затирку давали чумакам в дорогу или мужчинам, когда они шли работать в поле. 

«Хозяйки терли, когда уже семья наелась, то натирали, высушивали и хранили либо в полотняных мешочках, либо в каком-то кувшине. Это был стратегический продукт. Шли мужчины в поле, брали этот мешочек. Вода закипела, бросили пригоршню, кусочек сала толченого, лучок порезали и вкусное, питательное блюдо готово», — рассказывает Любовь Филоненко.

Приготовление затирки требует терпения. Фото: Новости Донбасса

Воспоминания о затирке можно найти в работах этнографа Павла Чубинского. В конце 19 века он писал: для приготовления этого супа пшеничную муку замешивали с яйцами. Потом тесто буквально рубили очень мелко и скатывали в небольшие шарики, бросали в кипящую воду и варили. Подавали с салом или маслом. В своих этнографических записках Чубинский утверждает, что затирку обычно ели на ужин. А вот историк Николай Маркевич писал о таких дополнениях к блюду, как сметана и лук. Кулинары-практики подчеркивают, что тесто для блюда не замешивают, а именно затирают. Раньше затирку готовили практически ежедневно и в разных регионах Украины — в Донецкой, Полтавской, Харьковской областях. Тем не менее, именно затирку из Кривой Луки Донецкой области включили в список нематериального культурного наследия.

Затирка объединила всех жителей Кривой Луки 

Затирка стала для Кривой Луки не просто возрожденной традицией, но и примером социального единства, работы с местным наследием и объединение вокруг него. Кривая Лука — небольшое, живописное село возле реки Северский Донец. Учитывая особенности расположения, этот населенный пункт стал неким эпицентром сельского, зеленого и экологического туризма. Примерно с 2016-2017 годов Кривая Лука, которая находится недалеко от Национального природного парка «Святые Горы» и заповедника «Меловая флора», стала визитной карточкой Донецкой области. Здесь проводили фестивали. Сюда приезжали туристы из других регионов Украины.

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«Мы начали исследовать все возможные проявления нематериального наследия, все традиции, начиная от песен, от традиций празднования, от ловли рыбы, сравнивали все эти традиции с распространенными на Слобожанщине. Нашей задачей было вытащить на поверхность все в буквальном смысле. Из воспоминаний, информации краеведов, легенд, каких-то наблюдений», — рассказывает глава общественной организации «Крылья» Яна Синица, которая занималась возрождением традиций села Кривая Лука.

Село Кривая Лука в Донецкой области. Фото: greentour.dn.ua

Местные блюда и их приготовление стало отдельным направлением, которое развивали активисты. В Кривой Луке начали собирать семейные рецепты. Волонтеры ходили по дворам и расспрашивали у хозяек, что готовят они, что было на столах у их мам и бабушек. В списке оказались кисель из шиповника, гречаники, кукурузные листья, печенье в виде птиц — в общем 12 блюд. 

«Мы начали собирать вкусы нашего села. Опросили мужчин и женщин более старшего возраста, молодежь. Спрашивали о блюдах. Многие семьи вспомнили и назвали затирку. Только сказали, что давно ее готовили и уже не помнят, как это делается. Но это вкус детства», — рассказывает Любовь Филоненко.

Тем не менее, изначально на затирку как на блюдо, приготовление которого можно превратить в действо, внимание не обратили.

«Мы поехали с учебным визитом на Полтавщину. И именно там увидели, как работают с катанкой (утиной кашей), какое это действо, какая это работа и с гостями, и с местными. Мы в Кривой Луке постоянно принимали гостей, туристов, журналистов, у нас постоянно проходили застолья. И тут мы увидели, как катанка стала таким элементом сплочения. И староста Кривой Луки Любовь Филоненко сказала: "А чем наша затирка хуже?"» — вспоминает Яна Синица.

Именно тогда в Кривой Луке начали возрождать традицию приготовления затирки. Женщины стали собираться в этнодворе — это место прямо на улице со старинной печью, где обычно принимали гостей села. Хозяйки делились рецептами, ведь в каждой семье были свои особенности приготовления затирки. 

«Начали вспоминать, как мужчины ее брали с собой в поля. Я поняла, что затирка для села это гораздо более глубокая история. Это воспоминания пережитых сложных времен. Это чумацкие воспоминания о перевозке, продаже сельских продуктов на ярмарках и на рынках, когда затирку брали с собой, чтобы в дороге можно было поесть», — говорит Яна Синица.

Затирка собрала вокруг себя всех жителей Кривой Луки.

«Многие мужчины в возрасте примерно 70 лет вспоминали затирку. Говорили, что мамы готовили, а вот жены уже не умеют. Мы решили восстановить. Когда мы подавали этот проект в перечень нематериального наследия, то до ста человек мы набрали по опросу, которые готовы готовить затирку, готовы быть носителями этого нематериального наследия», — вспоминает Любовь Филоненко.

Любовь Филоненко. Фото: Новости Донбасса

Действо приготовления затирки решили показывать гостям, которые будут приезжать в село Кривая Лука. Местные жители хотели принимать туристов уже весной 2022 года, но вторжение России перечеркнуло эти планы. Войска РФ не захватили Кривую Луку, но бои проходили очень близко, а ползучая оккупация остановилась буквально в километре от села. Часть жителей, в том числе Любовь Филоненко и Яна Синица, выехали в другие регионы Украины. В Кривой Луке осталось примерно до 70-ти жителей. Село очень сильно разрушено. Только в дом Любови Васильевны было 12 прилетов. Пока возвращаться туда небезопасно, но Яна Синица считает, что нынешние средства коммуникации позволяют развивать любую идею без привязки к местности. Поэтому нет преград, чтобы продолжать готовить затирку вне Донецкой области. Ведь через это блюдо можно транслировать свою любовь к региону, передавать ценность и красоту родного края. А вот Любовь Филоненко пока не готова популяризировать затирку в других частях Украины. Ее сердце и душа по-прежнему в Кривой Луке. 

«Моя пуповина еще дома. Все эти мероприятия, которые мы проводили. Теперь для меня воспоминания приятные и болючие. Мы системно к этому подходили. Пытались местное население подтянуть. Показать людям, чтобы они знали, что Донецкая область — это Украина. Что неправильное мнение, что мы какие-то не такие, что чего-то ждем, какого-то русского мира. Это совсем не так. Сейчас побито все, разбит наш этнодвор, но печь стоит, а я считаю, это очень хороший знак. Печь — это душа каждого дома», — говорит Любовь Филоненко.

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