Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Посол в ФРГ: Украина потребует новых санкций, если РФ не отпустит моряков

26 мая 2019, 16:42

Посол в ФРГ: Украина потребует новых санкций, если РФ не отпустит моряков

Украина будет добиваться введения новых антироссийских санкций, если Москва проигнорирует решение Международного трибунала ООН по украинским морякам. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает «Укринформ».

По его словам, решение суда ООН, в котором РФ обязывают освободить 24 украинских военных моряков, носит исторический характер.

Посол призвал Федеральное правительство Германии и лично главу МИД ФРГ Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — сказал Мельник.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. 

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что инцидент по захваченным морякам не входит в юрисдикцию Международного трибунала ООН по морскому праву, а Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора.

25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские судна обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. Всего на трех суднах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое из них получили ранения.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

ТЕМЫ

Места
керченский пролив
Прочее
Санкции ВМС Украины
Организации
Оон
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:56
В Луганск, Ровеньки и ряд сел ограничена подача воды из-за аварии
23:30
Донбасс: в Россию или назад в Украину ►
23:04
В «ДНР» ориентируются на Россию в изоляции интернета
21:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:50
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
14:45
Как проголосовать на выборах в Раду не по месту регистрации? Инструкция ЦИК
14:35
«ДНР» вводит свое обязательное страхование транспорта
14:03
«ЛНР» передала Украине еще 60 осужденных
11:11
В «ДНР» назначили нового «мэра» Макеевки
23:14
«ДНР» не выпустила школьников на ВНО и вынесла первый «приговор» по делу «Гиви». Главное за день
18:27
С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы
10:30
Кравчук: Украине придется считаться с боевиками «Л-ДНР»
10:10
«ДНР» приговорила обвиняемого в соучастии убийства «Гиви» к 12 годам тюрьмы
23:02
8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день
16:12
«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви
все новости
17:47
В Минобороны назвали число военных, погибших с начала боев на Донбассе
16:42
Посол в ФРГ: Украина потребует новых санкций, если РФ не отпустит моряков
15:45
ДонОГА закупила 2 легковых автомобиля за 1,5 млн гривен
14:56
В Луганск, Ровеньки и ряд сел ограничена подача воды из-за аварии
14:31
В Луганской области задержан пенсионер, ремонтирующий технику боевиков
13:42
Возле Верховной Рады состоялся фестиваль электронной музыки
12:53
Боевики обстреляли Верхнеторецкое: сгорел жилой дом, еще один поврежден
11:55
Зеленский напомнил о «шаурме возле метро», поздравляя с Днем Киева
11:26
Волонтер назвала имена 8 военных, попавших в плен боевиков
09:30
РФ не отпустит украинских моряков по требованию морского трибунала ООН
00:06
Зеленский поучаствовал в «Лиге смеха» в статусе президента
23:30
Донбасс: в Россию или назад в Украину ►
18:04
Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды
17:20
Украина освободила осужденного, удерживаемого в тюрьме «ЛНР» дольше положенного срока
16:23
Зеленский о решении Трибунала ООН: РФ может показать готовность завершить конфликт
все новости
ВИДЕО
Зеленский поучаствовал в «Лиге смеха» в статусе президента
26 мая, 00:06
Донбасс: в Россию или назад в Украину ►
25 мая, 23:30
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
24 мая, 20:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция