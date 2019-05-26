Посол в ФРГ: Украина потребует новых санкций, если РФ не отпустит моряков

Украина будет добиваться введения новых антироссийских санкций, если Москва проигнорирует решение Международного трибунала ООН по украинским морякам. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает «Укринформ».



По его словам, решение суда ООН, в котором РФ обязывают освободить 24 украинских военных моряков, носит исторический характер.



Посол призвал Федеральное правительство Германии и лично главу МИД ФРГ Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.



«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — сказал Мельник.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.



В свою очередь, в МИД РФ заявили, что инцидент по захваченным морякам не входит в юрисдикцию Международного трибунала ООН по морскому праву, а Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора.



25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские судна обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. Всего на трех суднах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое из них получили ранения.



ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).