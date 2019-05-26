Старые переговорщики уходят и на что готов Зеленский для Донбасса. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» вспоминает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 20 - 26 мая.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Владимир Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента является прекращение боевых действий на Донбассе. По его словам, для достижения этой цели он готов идти на принятие непопулярных решений, которые могут привести, в том числе, к его отставке.



Трое лидеров «нормандского формата» — канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор 21 мая. В немецком правительстве сообщили, что стороны обсудили пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений. Меркель и Макрон также вновь раскритиковали Путина в связи с указами, упрощающими предоставление российского гражданства гражданам Украины.



Конфликт на Донбассе стал темой телефонных переговоров Ангелы Меркель и Владимира Зеленского 24 мая.



Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.



Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук выходит из переговорного процесса на Донбассе из-за нежелания представлять интересы нового президента Владимира Зеленского. В Администрации президента ранее отмечали, что не видят Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и РФ.



Политика



Помощник президента РФ Владислав Сурков вместе с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным посетили турнир по смешанным единоборствам (ММА) в Ростове-на-Дону 19 мая.



Права человека



Группировка «ДНР» вынесла первый «приговор» по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»). Обвиняемого Дмитрия Батрака приговорили к 12 годам лишения свободы. Толстых погиб в результате взрыва в собственном кабинете 8 февраля 2017 года.



На линии соприкосновения в Луганской области состоялся пятый этап передачи заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной властям территории. В рамках этого этапа «ЛНР» передала украинской стороне 60 заключенных. Одного из них впоследствии отпустили - украинский суд вынес решение об его освобождении еще полтора года назад.



Боевые действия



С 20 по 26 мая в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и 8 получили ранения.



Восемь украинских военных попали в плен боевиков. Военные, двигаясь на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого Донецкой области, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали неподконтрольную территорию, где их задержали.



С января по апрель на Донбассе произошло 12 случаев обстрелов школ.По данным ЮНИСЕФ, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.



Общество



Боевики не пропустили через свои блокпосты школьников, которые направлялись на подконтрольную властям территорию для сдачи внешнего независимого оценивания, заявили в Донецкой облгосадминистрации.



В центре подконтрольного боевикам Донецка установили бюст погибшему полевому командиру «ДНР» Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»).



Наибольшее количество украинских сайтов на неподконтрольной территории Донбасса блокируют провайдеры «ЛНР», выяснили в Лаборатории цифровой безопасности.



Международный комитет Красного Креста отправил на временно неподконтрольную властям часть Донбасса гуманитарный груз весом 125 тонны.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Ожидание — реальность. Как СМИ Донбасса подстраиваются под языковой закон // Окраина империи: какое будущее готовит Путин для Донбасса в составе России.



«Нині вже»: Чего ожидать жителям Донбасса при президенте Зеленском. Гость программы — замминистра оккупированных территорий Георгий Тука.



«Донбасс Реалии»: Какую роль Зеленский играет в войне с Россией? // Как Зеленский будет воевать с Россией на Донбассе?// Сколько Россия тратит на Донбассе.



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