Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Казахстан остановил поставки угля в Украину из-за санкций РФ

28 мая 2019, 08:17

Казахстан остановил поставки угля в Украину из-за санкций РФ

Казахский трейдер приостановил отгрузку и экспорт по железной дороге сжиженный углеводородный уголь в Украину. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказалась копия телеграммы КТЖ от 24 мая.

Причиной эмбарго на поставки СУГ стало постановление правительства РФ о запрете с 1 июня экспорта нефтепродуктов, СУГ и угля из России в Украину без специального разрешения Минэкономразвития РФ.

«На май 2019 года имеются согласованные заявки на перевозку грузов со станций КЗХ (Казахстанской железной дороги) назначением на станции УЗ (Украинской железной дороги), попадающие под действие постановления правительства РФ N460-25 от 18 апреля 2019 года», - говорится в телеграмме.

Среди экспортеров, грузы которых попали под запрет российских властей, оказались основные производители пропана и бутана в Казахстане - Тенгизшевройл (ТШО), СНПС-Актобемунайгаз, Жаикмунай, Парк хранения сжиженного газа, а также производители угля.

Ежемесячно казахстанские производители экспортируют в Украину порядка 20000-25000 тонн СУГ, основным экспортером является ТШО. Общий объем поставок казахстанского СУГ в Украину в 2018 году составил около 257880 тонн, угля - 454570 тонн.

ТЕМЫ

Места
Казахстан
Прочее
Уголь Санкции
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:16
Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольными районами Луганской области
12:47
На Донбассе ранен украинский военный
11:19
В Макеевке две школьницы утонули в отстойнике шахты
10:28
Боевики не пустили ОБСЕ в село под Новоазовском, сославшись на «спецмероприятия»
23:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:00
В Донецке рассказали о сложностях получения паспорта РФ: очередь медленно продвигается
23:37
Старые переговорщики уходят и на что готов Зеленский для Донбасса. Главное за неделю
14:56
В Луганск, Ровеньки и ряд сел ограничена подача воды из-за аварии
23:30
Донбасс: в Россию или назад в Украину ►
23:04
В «ДНР» ориентируются на Россию в изоляции интернета
21:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:50
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
14:45
Как проголосовать на выборах в Раду не по месту регистрации? Инструкция ЦИК
14:35
«ДНР» вводит свое обязательное страхование транспорта
14:03
«ЛНР» передала Украине еще 60 осужденных
все новости
13:16
Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольными районами Луганской области
13:08
«Дефолта не будет». У Зеленского настроены на сотрудничество с МВФ
12:47
На Донбассе ранен украинский военный
12:35
В Верхнеторецком из-за обстрела сгорел дом
11:42
Рада перенесла прифронтовое Гладосово в Бахмутский район. Теперь жители получат пенсии
11:19
В Макеевке две школьницы утонули в отстойнике шахты
10:57
У Зеленского готовы внести законопроект о референдуме в Раду
10:28
Боевики не пустили ОБСЕ в село под Новоазовском, сославшись на «спецмероприятия»
10:23
В Мариуполе из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из двух университетов
09:52
Назначение Богдана главой АП оспаривают в Верховном суде
09:45
Рыбакам Азовского моря рассказали, как не быть захваченными россиянами
09:35
Суд признал незаконным решение Жебривского о передаче 54 тысяч гектаров охотничьих угодий возле Мариуполя
09:06
На неподконтрольный Донбасс отправили химреагенты для очистки воды
09:05
Команда Зеленского запустила проект Lift для поиска вакансий и идей
08:41
В МИД хотят добиться смены статуса Керченского пролива
все новости
ВИДЕО
Выборы в Раду уже 21 июля. Зачем это Зеленскому? ►
27 мая, 23:20
Активисты установили в центре Славянска «камень позора». Его повалил мэр
27 мая, 22:03
Как русскоязычные граждане Латвии выбирали Европарламент ►
27 мая, 18:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция