Казахстан остановил поставки угля в Украину из-за санкций РФ

Казахский трейдер приостановил отгрузку и экспорт по железной дороге сжиженный углеводородный уголь в Украину. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказалась копия телеграммы КТЖ от 24 мая.



Причиной эмбарго на поставки СУГ стало постановление правительства РФ о запрете с 1 июня экспорта нефтепродуктов, СУГ и угля из России в Украину без специального разрешения Минэкономразвития РФ.



«На май 2019 года имеются согласованные заявки на перевозку грузов со станций КЗХ (Казахстанской железной дороги) назначением на станции УЗ (Украинской железной дороги), попадающие под действие постановления правительства РФ N460-25 от 18 апреля 2019 года», - говорится в телеграмме.



Среди экспортеров, грузы которых попали под запрет российских властей, оказались основные производители пропана и бутана в Казахстане - Тенгизшевройл (ТШО), СНПС-Актобемунайгаз, Жаикмунай, Парк хранения сжиженного газа, а также производители угля.



Ежемесячно казахстанские производители экспортируют в Украину порядка 20000-25000 тонн СУГ, основным экспортером является ТШО. Общий объем поставок казахстанского СУГ в Украину в 2018 году составил около 257880 тонн, угля - 454570 тонн.