На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток на Донбассе был ранен украинский военный в результате обстрелов. Об этом сообщает Минобороны.



По сосотоянию на 12:00 боевиков овинили в двух случаях режима прекращения огня.



Раненый военный был эвакуирован в мобильный госпиталь.



Подчеркивается, что с 5:00 вражеская вооруженная провокация была зафиксирована в районе Марьинки. «Со стороны оккупированного поселка Александровка враг в течение часа выпустил по позициям наших воинов 30 мин калибра 120 мм. Позже, с 9:30 на приморском участке оккупанты били из минометов этого же 120-го калибра по нашим защитникам Широкино. В течение 50 минут враг выпустил 7 мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное», — добавил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.