«ДНР» сменила администрацию «Амстора» и еще 4 предприятий

Группировка «ДНР» сменила временную администрацию на пяти подконтрольных ей предприятиях.



В так называемом постановлении «правительства ДНР» указано, что речь идет об ООО «Амстор», ЧАО «Эфес Украина», дочернем предприятии «Ильич-Агро Донбасс», ООО «Комбинат «Каргилл», ООО «Специздат».



Так, «Госкорпорация «Донецкие Технологии» назначена временным администратором ООО «Комбинат «Каргилл». ООО «ДПЗ» назначен временным администратором ЧАО «Эфес Украина». Эти структуры будут управлять имущественными правами и имуществом.



ООО «Галактика» назначено временным администратором по управлению имуществом ООО «Амстор». Временным администратором ООО «Специздат» назначено так называемое госпредприятие «Промышленный союз». Оно будет осуществлять функции временной администрации по управлению субъектом хозяйствования «Специздат».



«Госкорпорация «Аграрный Донбасс» назначена временным администратором дочернего предприятия «Ильич-Агро Донбасс» ПАО «ММК им. Ильича».



По всей видимости, теперь супермаркетами торговой сети «Амстор» будет управлять компания «Галактика», чей торговый центр в Макеевке работает в захваченном помещении украинской сети «Эпицетр».