ОБСЕ зафиксировала мины в километре от блокпоста «ДНР» у Еленовки

Миссия ОБСЕ впервые обнаружила наличие противотанковых мин возле неподконтрольной украинскому правительству Еленовки (Оленовки) Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Уточняется, что 27 мая беспилотник ОБСЕ впервые обнаружил 3 противотанковые мины, установленные в ряд поперек грунтовой дороги, ориентировочно в 1 километре к северо-западу от блокпоста вооруженных формирований рядом с Еленовкой.



Кроме того, 28 мая команда ОБСЕ зафиксировала наличие неразорвавшегося снаряда (по оценке, 120-мм минометную мину), застрявшего в асфальте посреди проезжей части автодороги T0519 недалеко от села Таврическое на неподконтрольной властям территории в 35 километрах от Мариуполя.



Как сообщалось, 23 февраля в районе блокпоста группировки «ДНР» в районе Еленоски подорвался автомобиль. Тогда погибли 2 человека, еще один был ранен.