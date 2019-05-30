Миссия МВФ готова вернуться в Украину после парламентских выборов

Миссия Международного валютного фонда готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена, передает «Интерфакс-Украина».



«Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», — указывается в заявлении.



Отмечается, что во время визита в Украину миссия МВФ имела продуктивные дискуссии с властями, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.



Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассчитывает, что новый созыв Верховной Рады примет законопроекты, необходимые для получения следующего транша Международного валютного фонда.