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Миссия МВФ готова вернуться в Украину после парламентских выборов

30 мая 2019, 17:09

Миссия МВФ готова вернуться в Украину после парламентских выборов

Миссия Международного валютного фонда готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. Об этом говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена, передает «Интерфакс-Украина».

«Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», — указывается в заявлении.

Отмечается, что во время визита в Украину миссия МВФ имела продуктивные дискуссии с властями, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассчитывает, что новый созыв Верховной Рады примет законопроекты, необходимые для получения следующего транша Международного валютного фонда.

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