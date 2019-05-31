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Вакарчук утверждает, что его партию не спонсируют олигархи

31 мая 2019, 10:40

Вакарчук утверждает, что его партию не спонсируют олигархи

Рок-музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявляет, что его политсилу не поддерживает ни один из олигархов, в том числе финансово.

«Я вам обещаю, мы не собираемся работать и просить ничего, никакой поддержки, тем более финансовой, ни у одного из тех, кого считают олигархом», — сказал Вакарчук в программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1» .

По его словам, партия финансируеся представителями среднего бизнеса и несколькими «более крупными» бизнесменами, а также им лично.

Как пообещал Вакарчук, законопроект о деолигархизации станет первым документом, который его партия передаст в Верховную Раду.

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