Журналист Асеев уже два года в плену «ДНР»

Два года назад, 2 июня 2017 года, украинского журналиста Станислава Асеева задержали в Донецке.



В Мониторинговой миссии ООН по правам человека отмечают, что место, где он содержится, остается неизвестным.



«У международных наблюдателей до сих пор нет доступа к местам содержания под стражей в Донецке и Луганске. Мы также встревожены, что там существенно ограничена свобода выражения мнений», - говорится в сообщении.



Украинская сторона заявляет, что Станислав Асеев удерживается боевиками «ДНР» на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

Станислав Асеев работал в неподконтрольном украинским властям Донецке под псевдонимом Васин. В 2017 году он был задержан группировкой «ДНР» удерживается боевиками.



17 августа на телеканале «Россия 24» вышел сюжет под названием «Украинский журналист-шпион», в котором Асеев якобы признался в сотрудничестве с украинской разведкой.



Украинские и международные медиаорганизации возмутились показом в эфире российского канала интервью с Асеевым. Они высказали сомнения в правдивости признания журналиста и подозревают, что он сделал это под давлением.