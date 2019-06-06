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В РФ озвучили условия для будущей встречи в «нормандском формате»

06 июня 2019, 10:08

В РФ озвучили условия для будущей встречи в «нормандском формате»

Для проведения очередного саммита «нормандской четверки» необходимо сначала документально оформить предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате, а именно о разведении военных сил и средств, «особом статусе» Донбасса и проведении местных выборов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

По его словам, работа в «нормандском формате» с «чистого листа» невозможна, так как юридически не оформлены договоренности предыдущих встреч — о разведении сил и средств в трех пилотных районах на линии соприкосновения, оформлении процедуры вступления в силу закона об «особом статусе» Донбасса и о проведении выборов.

«И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — сказал Лавров.

Как утверждает Лавров, представители Германии и Франции также считают, что разведение сил и средств, «особый статус» и выборы на Донбассе «являются непреложным условием движения вперед».

«Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые "нормандские" саммиты», — сказал он.

Глава МИД РФ поприветствовал слова представителя Украины в переговорах по Донбассу Леонида Кучмы о необходимости выполнить в законодательном плане ряд положений минских договоренностей. Однако, добавил он, РФ важно понять, «как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения».

В 2017 году произошло разведение военных сил и средств на двух пилотных участках — вблизи Петровского Донецкой области и Золотого Луганской области.

На заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня стороны договорились о разведении сил и средств вблизи Станицы Луганской и объявлении перемирия в этом районе начиная с 10 июня.

30 мая президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Собеседники обсудили способы ускорить реализацию Минских соглашений.

В Администрации президента по итогу встречи заявили о наличии «креативных идей» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что лидеры «нормандского формата» могут провести встречу в середине июля.

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