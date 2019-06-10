Журналист «Громадського» будет баллотироваться в Верховную Раду

Журналист «Громадського» Константин Реуцкий будет баллотироваться в Верховную Раду по 113 округу (Луганская область). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Я не имею права не выдвинуть свою кандидатуру на 113 округ (север Луганщины), потому что по нему в Раду снова пытается пролезть Владимир Струк. Посипака Ефремова, который зимой 2014го организовывал и оплачивал луганский антимайдан, а через несколько месяцев уже финансировал и снабжал боевиков, захвативших здание луганского СБУ», - написал он.



Также он сообщил, что по этой причине приостанавливает свою работу на «Громадськом».