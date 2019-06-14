СБУ установила причастность ЧВК «Вагнера» к сбитию украинского Ил-76

В Службе безопасности Украины заявляют, что внештатные сотрудники российской военной разведки (ГРУ) из так называемой ЧВК «Вагнера» 14 июня 2014 года сбили при заходе на посадку на аэродром в Луганске военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 с 49 военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера"» - говорится в сообщении.



Следователи СБУ установили, что приказ отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны.



«Исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин ("Вагнер"), Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества"», - говорится в сообщении.



Также в спецслужбе напомнили, что еще во время брифинга 7 октября 2017г глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ЧВК "Вагнера" Уткину.



В ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа, все они погибли.