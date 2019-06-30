Один из освобожденных из плена передан военной прокуратуре

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Один из освобожденных из плена 28 июня — Дмитрий Великий — передан сотрудникам военной прокуратуры в связи с подозрением в дезертирстве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



МВД разыскивало Великого по подозрению в самовольном оставлении воинской части или места службы (ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса).



После освобождения из плена ему дали возможность встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области, отметили в СБУ. После этого он был передан следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет дело.



«Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой», — заявили в СБУ.

28 июня в Киев прилетели четверо украинцев, ранее удерживаемые в плену «ДНР». Освобожденные — Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий. По словам Виктора Медведчука, который договорился с сепаратистами об освобождении, боевики сами выбирали тех, кого отпустят.



МВД разыскивало одного из освобожденных сегодня пленных — Дмитрия Великого — по подозрению в дезертирстве.



27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и кум президента РФ Виктор Медведчук встретился в Минске с главами группировок «ДНР/ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. На общей пресс-конференции Пушилин и Пасечник объявили о готовности передать четырех пленных — трое из них являются украинскими военными. Освобождение четырех украинцев перед началом встречи анонсировал соратник Медведчука, нардеп Вадим Рабинович.