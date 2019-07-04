В ОБСЕ подтвердили гибель мужчины в Горловке из-за взрыва

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) смогли подтвердить гибель жителя Горловки в результате взрывного устройства. Об этом сообщается в отчете миссии.



19 июня сотрудники морга в Горловке рассказали патрулю миссии, что получили тело мужчины возрастом около тридцати лет с ранениями правой рукой и тяжелыми травмами головы. По словам медиков, повреждения тела произошли в результате взрыва взрывного устройства.



Кроме этого, шестеро жителей Горловки рассказали СММ, что слышали о взрыве 15 июня и что стали свидетелями похоронной процессии.

Ранее глава подконтрольной группировка «ДНР» администрации Иван Приходько заявлял о смерти жителя города в результате взрыва.