Сутки на Донбассе: один погибший, шесть пострадавших украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и еще трое — боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в 30 случаях нарушения режима прекращения огня. Из них 11 раз — с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 16 раз обстреляли позиции ООС у такихнаселенных пунктов: Опытного, Лебединского, Березового, Песок, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Красногоровки, Широкино.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны вблизи: Новгородского, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Пивденного, Новолуганского, Хутора Вольного, Золотого-4.



В шатбе расскахали, на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ» из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.