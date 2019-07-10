Human Rights Watch призвала Зеленского защитить права пенсионеров на Донбассе

Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права пенсионеров на Донбассе. Об этом сообщается на сайте HRW.



Правозащитники подчеркивают, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей пересекать линию соприкосновения для получения пенсии.



В HRW напомнили,что пенсионеры из ОРДЛО, должны регистрироваться как внутренне перемещенные лица в контролируемых правительством районах, иметь там адрес проживания и физически пересекать эти районы не реже одного раза в 60 дней. Люди, которые этого не делают, рискуют потерять пенсию.



В письме правозащитники предлагают Зеленскому варианты того, как можно облегчить жизнь пенсионеров с неподконтрольных территорий. Они базируются на пожеланиях 17 пенсионеров, с которыми пообщались представители HRW.



По данным правозащитников, ежемесячно около одного миллиона людей пересекают пункты пропуска на Донбассе. Более половины из них — люди, которые ездят на подконтрольную украинским властям территорию для получения пенсий.



В понедельник Владимир Зеленский предложил правительству упростить процедуру получения пенсий переселенцами и порядок провоза товаров через линию соприкосновения.