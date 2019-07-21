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СБУ изъяла на «АрселорМиттал Кривой Рог» оборудование стоимостью 150 млн долларов

21 июля 2019, 16:02

СБУ изъяла на «АрселорМиттал Кривой Рог» оборудование стоимостью 150 млн долларов

По результатам 14-часого обыска на «АрселорМиттал Кривой Рог» сотрудники СБУ изъяли оборудование стоимостью более 150 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Обыски начались в 10 часов утра 20 июля и завершились в 3 часа ночи 21 июля. В них участвовали 18 сотрудников СБУ.

В результате обыска была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.

«Комплекс новых МНЛЗ-2, 3 является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около 150 млн долларов США. Изъятие МНЛЗ-3 делает невозможным продолжение строительства в соответствии с программой модернизации и наносит АрселорМиттал прямые убытки», — заявили на предприятии.

В связи с большими габаритами объекта сотрудники УСБУ оставили изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания. При этом объект не имеет средств ограничения доступа посторонних лиц, сообщают на предприятии.

Третья машина непрерывного литья заготовок — новый объект на «АрселорМиттал Кривой Рог». В компании отмечают, что на данный момент проект заморожен.

17 июля СБУ возбудила уголовное дело в отношении «АрселорМиттал Кривой Рог» по подозрению в нарушении норм экологической безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал «ArcelorMittal Кривой Рог» за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

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