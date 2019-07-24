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У Зеленского попросят регулятора и Кабмин смягчить повышение цены на электроэнергию

24 июля 2019, 12:41

У Зеленского попросят регулятора и Кабмин смягчить повышение цены на электроэнергию

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что правительству необходимо принять решение, которое остановит резкое повышение цены на электроэнергию для предприятий.

«Думаю, сегодня я буду общаться с НКРЭКУ, а также буду общаться с правительством и министерством, чтобы принять какие-то решения, чтобы не было такого [резкого] повышения, которое дало введение новой модели рынка», — сказал он журналистам после заседания правительства.

Герус пояснил, что под такими решениями подразумевает решение регулятора НКРЭКУ о том, как формируется цена на электроэнергии на сутки вперед. Также может быть решение правительство по специальным обязательствам и решение по снижению тарифу «Укрэнерго». «В совокупности комплекс этот факторов, я надеюсь, может дать снижение цены на электроэнергию для предприятий с 1 сентября», — подчеркнул он.

По словам Геруса, резкое повышение цены на электроэнергию может стать «шоком» для украинского рынка. Он пояснил, что повышение связано с тем, что после введения рынка электроэнергии в июле почти все производители стали продавать свою электроэнергию дороже, а также с увеличением количества производителей «зеленой» электроэнергии.

Представитель президента отметил, что водоканалы уже требуют повысить тариф на холодную воду на 15%. Также Герус прогнозирует, что резкое повышение цены на электроэнергию отразится на стоимости товаров и, таким образом, коснется конечных потребителей.

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