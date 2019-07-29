«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»

Так называемый суд при группировке «ЛНР» приговорил жителя Луганска к 12 годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.



Как заявили в «МГБ ЛНР», житель Луганска Секацкий Д.В. «дал добровольное согласие» на сотрудничество с СБУ, предоставляя сведения за деньги.



Утверждается, что он осуществлял сбор и передачу данных о вооруженных формированиях «ЛНР». Также в «МГБ» заявили, что мужчина фотографировал участок границы с РФ и пересекающие ее автомобили «гуманитарного конвоя» России.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов Л-ДНР» становились лишь «формальностью».