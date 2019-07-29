Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ узнали, что в Сирии погибли двое россиян, прошедших «ЛНР»

29 июля 2019, 14:30

СМИ узнали, что в Сирии погибли двое россиян, прошедших «ЛНР»

Три человека из состава российской «ЧВК Щит» с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня, пишет «Новая газета». Издание выяснило, что двое из них ранее воевали за группировку «ЛНР» на Донбассе.

В частности, «Танкист» — это 32-летний Алексей Л. из российской Перми. В 2004–2006 годах прошел срочную службу в мотострелковой части, потом работал в Перми охранником. Осенью 2014 года вступил в батальон «Амур» при группировке «ЛНР», весной 2015 года перешел в «ЧВК Вагнера». По информации «Новой газеты», участвовал как в украинских, так и в сирийских командировках. Не позднее осени 2018 года сменил компанию и завербовался в «ЧВК Щит».

«Шаман» — это 42-летний Давид Хонда, он же Петр Ш. из Хакасии (РФ). Срочную службу в 1995–1997 годах прошел в железнодорожных войсках. Издание предполагает, что после этого он успел поработать в милиции. Позднее Хонда какое-то время служил во Французском иностранном легионе. Вернувшись из легиона, Хонда в 2014–2015 годах воевал на территории Луганской области, в незаконном вооруженном формировании «Витязь».

В «ЧВК Вагнера» Хонда был с сентября 2015 года, а в «Щите» появился с осени 2018-го. Похоронен на родине в Хакасии 25 июня 2019 года.

О третьем погибшем «Новой газете» известен только его позывной — «Кайрат».

Цели и задачи «ЧВК Щит», по мнению источников издания, состоят в охране и обороне объектов российской «Стройтрансгаз» на территории Сирии.

«Стройтрансгаз» с 2008 года контролирует давний знакомый российского президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко, работает в Сирии с начала 2000-х.

В «Стройтрансгазе» заявили «Новой газете», что не имеют отношения к «Щиту».

ТЕМЫ

Организации
ЛНР ЧВК Вагнера ЧВК Щит
Места
Россия Сирия
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:47
ВПГ: Боевики задержали на КПВВ женщину и вывезли в СИЗО Донецка
13:44
«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:11
На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17
10:50
«Россия 1» показала брата главы ДонОГА из «спецслужб ДНР»
10:14
В «ЛНР» допустили конфедерацию с Украиной
09:24
В Луганске местные жители нашли корпус мины
21:59
Главные события Донбасса за неделю
15:50
В Донецке митинговали против флешмоба «ДНР». Участников разогнали сообщением о минировании
14:55
Сепаратистские СМИ сообщают о взрыве автомобиля в Донецке
13:24
Тракторист подорвался на мине недалеко от Енакиево
10:23
В Снежном горел захваченный супермаркет «АТБ»
15:52
Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения магазина в Докучаевске вследствие обстрела
14:34
Пушилин заявил, что паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины
10:46
На неподконтрольной Донетчине в копанке погибли двое мужчин
22:49
На Донетчине жители подконтрольного «ДНР» села ходят за водой в соседнее село
все новости
17:02
У Зеленского думают над созданием гуманитарного министерства
16:42
Бессмертный назвал исключение Медведчука «модификацией» переговоров в Минске
16:14
СМИ: Пинчук заработал более 1 млрд на торговле с РФ, несмотря на санкции
16:06
В правительстве дали первые задания по восстановлению моста в Станице Луганской
16:02
Климкин рассказал, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
15:40
Луганская ТЭС из-за нехватки угля из РФ перешла на газ
15:17
На Донетчине хотят уволить полицейского за поборы на блокпосту
14:47
ВПГ: Боевики задержали на КПВВ женщину и вывезли в СИЗО Донецка
14:30
СМИ узнали, что в Сирии погибли двое россиян, прошедших «ЛНР»
13:44
«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:12
Представитель президента заявил, что «Слуга народа» самостоятельно сформирует Кабмин
13:11
На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17
12:17
Зеленский назначил экс-гендиректора телеканала Пинчука своим внештатным советником
12:16
УПЦ МП хочет заняться обменом пленными
11:47
ЛугОГА показала фото с Волкером на краю разрушенного моста в Станице Луганской
все новости
ВИДЕО
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок
28 июля, 22:57
Битва за Донбасс. Медведчук против Зеленского ►
27 июля, 18:15
Строители в понедельник должны еще раз оценить объем работ по восстановлению моста в Станице
27 июля, 12:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция