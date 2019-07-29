СМИ узнали, что в Сирии погибли двое россиян, прошедших «ЛНР»

Три человека из состава российской «ЧВК Щит» с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня, пишет «Новая газета». Издание выяснило, что двое из них ранее воевали за группировку «ЛНР» на Донбассе.



В частности, «Танкист» — это 32-летний Алексей Л. из российской Перми. В 2004–2006 годах прошел срочную службу в мотострелковой части, потом работал в Перми охранником. Осенью 2014 года вступил в батальон «Амур» при группировке «ЛНР», весной 2015 года перешел в «ЧВК Вагнера». По информации «Новой газеты», участвовал как в украинских, так и в сирийских командировках. Не позднее осени 2018 года сменил компанию и завербовался в «ЧВК Щит».



«Шаман» — это 42-летний Давид Хонда, он же Петр Ш. из Хакасии (РФ). Срочную службу в 1995–1997 годах прошел в железнодорожных войсках. Издание предполагает, что после этого он успел поработать в милиции. Позднее Хонда какое-то время служил во Французском иностранном легионе. Вернувшись из легиона, Хонда в 2014–2015 годах воевал на территории Луганской области, в незаконном вооруженном формировании «Витязь».



В «ЧВК Вагнера» Хонда был с сентября 2015 года, а в «Щите» появился с осени 2018-го. Похоронен на родине в Хакасии 25 июня 2019 года.



О третьем погибшем «Новой газете» известен только его позывной — «Кайрат».



Цели и задачи «ЧВК Щит», по мнению источников издания, состоят в охране и обороне объектов российской «Стройтрансгаз» на территории Сирии.



«Стройтрансгаз» с 2008 года контролирует давний знакомый российского президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко, работает в Сирии с начала 2000-х.



В «Стройтрансгазе» заявили «Новой газете», что не имеют отношения к «Щиту».