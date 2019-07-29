Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 29 июля.

Права человека



На КПВВ «Майорское» в Донецкой области боевики «ДНР» задержали женщину и вывезли ее в СИЗО Донецка, сообщает «Восточная правозащитная группа». По данным организации, задержанная имеет третью группу инвалидности.



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.



Политика



Украинская православная церковь (Московского патриархата) хочет заняться вопросами обмена пленными.



В «ЛНР» заявили о возможности конфедерации с Украиной после выполнения Минских соглашений.



Общество



Экс-начальник «службы тыла» боевиков «ДНР» Дмитрий Куприян вышел на свободу в связи с окончанием срока тюремного заключения. По данным СБУ, Куприян организовал похищение трейлера для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого рейс МН17.



Телеканал «Россия 1» в Донецке показал боевика Евгения Кириленко — брата главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. В интервью он рассказывает о политических разногласиях в семье.



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