Разумков считает, что депутаты должны говорить на украинском, но к ним нужно относиться толерантно

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что депутаты во время профессиональной деятельности должны говорить на украинском языке, но ко всем нужно относиться толерантно.



«Я считаю, что надо более толерантно относиться, но с другой стороны, если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык», — сказал Разумков в эфире телеканала «112 Украина».



Он считает, что 99% народных депутатов знают украинский язык, и представители «Слуги народа» будут говорить на государственном языке.



«В быту мы с вами используем тот язык, на котором нам удобнее, на котором мы привыкли общаться, но если мы говорим об официальном выступлении в ВР, мне кажется, это моя личная позиция, надо все-таки использовать государственный», — добавил Разумков

Дмитрий Разумков может стать председателем парламента нового созыва.