Близкий к Суркову политолог: Москва проигнорировала предложение Коломойского по Донбассу

Директор «Центра политической конъюнктуры», близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков заявил, что позиция украинского бизнесмена Игоря Коломойского по урегулированию на Донбассе не принимается в расчет в Москве. Об этом сообщает ТАСС.



«Коломойский, видимо, плохо знаком с текстом Минских соглашений. Пункт о поправках в конституцию об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей — один из базовых в этом документе. Без таких поправок Минские соглашения не будут иметь необходимой правовой базы. Пусть Коломойский еще раз внимательно перечитает Минские соглашения, тогда поймет, что все пункты в них тесно увязаны», — считает Чеснаков.



Так он отреагировал на слова Коломойского о том, что нужно изменить текст Минских соглашений, убрав из них любые упоминания об изменениях в Конституции Украины. Вместо этого Коломойский предлагает ввести пятилетний переходной период для «особого статуса» Донбасса.



Чеснаков напомнил об акции «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, которую поддерживают группировки «ДНР» и «ЛНР». Чеснаков утверждает, что эта акция отражает мнение жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



По его словам, «особый статус Донбассу придется давать» и «петлять не надо».



«Путь к прекращению конфликта только один. Президент и правительство Украины должны полностью выполнить Минские соглашения», — заявил Чеснаков.