В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской

Задержание представителей группировки «ЛНР» Ольги Кобцевой и Владислава Дейнего стало бы поводом для обвинений в адрес Украины в срыве Минских договоренностей, заявили в Службе безопасности Украины.



В спецслужбе отметили, что Кобцева и Дейнего являются фигурантами уголовных по фактам посягательства на территориальную целостность Украины.



«Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия», — говорится в сообщении.



В СБУ добавили, что появление Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне вблизи Станицы Луганской являлось сознательной провокацией.

6 августа представители «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Кобцева, находясь на подконтрольной властям стороне реки Северский Донец заявили, что контроль группировки должен распространяться на Счастье и Станицу Луганскую.



Дейнего и Кобцева участвуют в переговорах профильных подгрупп Трехсторонней контактной группы по приглашению российской стороны. Официально сторонами переговоров на минской площадке являются Украина, Россия и ОБСЕ.