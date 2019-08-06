Члены «ЛНР» на подконтрольной Киеву территории заявили о «правах» на Счастье и Станицу

Представители «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Кобцева, находясь на подконтрольной властям стороне реки Северский Донец заявили, что контроль группировки должен распространяться на Счастье и Станицу Луганскую. Видео их разговора с главой Станично-Луганской районной администрации Юрием Золкиным опубликовал «5 канал».



«Согласно Минским договоренностям, Станица и Счастье наши», — заявил Дейнего.



В свою очередь, Кобцева неоднократно перебивала Золкина, заявляя, что у него якобы нет полномочий с ней общаться. При этом она сказала, что находится «на своей украинской земле».



Позже она потребовала, чтобы журналисты «развернули камеры на 180 градусов, быстро» и толкнула оператора.



Судя по видео, члены «ЛНР» прибыли на подконтрольную властям территорию, чтобы встретиться с представителями ООН.



Сейчас в окрестностях моста вблизи Станицы Луганской проводится разминирование, чтобы начать восстановление , разрушенного еще в 2014 году.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа.



Время работы пункта пропуска «Станица Луганская» будет сокращенодо 18.00 с 4 по 10 августа.