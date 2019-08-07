В ЕС сделали заявление из-за обострения ситуации на Донбассе

В Европейском Союзе вновь заявили, что ожидают от России использования своего влияния на боевиков на Донбассе для прекращения боевых действий. Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду в Брюсселе в связи с интенсивными боевыми действиями под Павлополем Донецкой области, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих, передает «Интерфакс-Украина».



Произошедшее представитель ЕС назвал «вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск».



Он подчеркнул, что полное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному осуществлению Минских соглашений, что является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.



«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия», - заявили в ЕС.



При этом представитель ЕС констатировал, что в Брюсселе известно о призыве президента Владимира Зеленского к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств.



«Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе», - отметили в ЕС.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.