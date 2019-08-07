Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ЕС сделали заявление из-за обострения ситуации на Донбассе

07 августа 2019, 22:18

В ЕС сделали заявление из-за обострения ситуации на Донбассе

В Европейском Союзе вновь заявили, что ожидают от России использования своего влияния на боевиков на Донбассе для прекращения боевых действий. Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду в Брюсселе в связи с интенсивными боевыми действиями под Павлополем Донецкой области, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих, передает «Интерфакс-Украина».

Произошедшее представитель ЕС назвал «вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск».

Он подчеркнул, что полное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному осуществлению Минских соглашений, что является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия», - заявили в ЕС.

При этом представитель ЕС констатировал, что в Брюсселе известно о призыве президента Владимира Зеленского к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств.

«Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе», - отметили в ЕС.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.

ТЕМЫ

Организации
Евросоюз
Прочее
конфликт на Донбассе ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
Эскалация, спешка к нормандской встрече и приглашение Зеленского в Луганск. Главное за день
18:13
В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской
14:18
«С четырех утра ждут». В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
12:10
«ДНР» временно запретила заходить в лес
10:32
«ДНР» передала завод «Силур» частной компании. Похоже, она из Ростова и ей всего год
23:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:31
Коломойский предложил путь решения «гражданского конфликта» на Донбассе
11:20
В Донецке сохранилась сеть общественников, которая помогает людям с ВИЧ. Для «ДНР» она «полулегальная»
22:42
Главные события 5 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:56
В Донецке показали последствия шторма
12:40
В Донецке рассказали о сложностях поездки в Европу с загранпаспортом РФ
10:52
Долг в 9 миллиардов рублей. В «ДНР» оценили возможность повышения тарифов на ЖКХ
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
16:00
В Донецке горел роддом
14:57
В Донецке застрелили сына бывшего «министра транспорта ДНР»
все новости
23:31
Эскалация, спешка к нормандской встрече и приглашение Зеленского в Луганск. Главное за день
23:01
ОБСЕ: Решение суда в споре «Громадського» и С14 создает неблагоприятный прецедент
22:18
В ЕС сделали заявление из-за обострения ситуации на Донбассе
21:49
Зеленский призвал Турцию поучаствовать в восстановлении Донбасса и напомнил о победе «Шахтера» в Кубке УЕФА
20:11
На Луганщине задержаны военнослужащие по подозрению в торговле оружием
19:12
СБУ задержала вероятного боевика, который приехал оформлять паспорт
18:37
Глава «ЛНР» пригласил Зеленского в Луганск
18:13
В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской
18:04
На КПВВ «Майорск» по дороге к «Ощадбанку» умер мужчина
17:23
Три поселка в Донецкой области уже три недели без воды
17:00
Зеленский поручил выделить квартиры семьям военных, погибшим под Павлополем
16:40
Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время
16:12
Гражданину Чехии грозит 20 лет тюрьмы за участие в боях на стороне «ДНР»
15:49
Военные прокуроры раскритиковали предложение Рябошапки ликвидировать их ведомство
15:43
Зеленский: Переселенцам упростят процедуру посещения Крыма
все новости
ВИДЕО
Донбасс сегодня: Россия потеряет «ДНР» из-за нефти и газа ►
03 августа, 21:03
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
02 августа, 15:05
Луганская «Заря» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
01 августа, 20:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция