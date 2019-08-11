Ветераны заявили, что ОП не согласовал с ними план марша ко Дню Независимости

В оргкомитете марша защитников Украины заявили, что Офис президента не согласовал с ним график празднования Дня Независимости. Об этом написал в Facebook член оргкомитета марша защитников Украины Андрей Медведько.



«В Офисе президента озвучили план торжественных мероприятий ко Дню Независимости. Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом марша защитников не было. Нам просто "назначили" время, не спросив», – написал он.



По словам Медведько, 12 августа активисты расскажут, как намерены реагировать на случившееся.

Офис президента Владимира Зеленского обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, согласно которому официальные мероприятия должны начаться 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.



Марш защитников в ОП анонсировали на 11:00.