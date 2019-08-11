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В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов

11 августа 2019, 10:01

В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов

В Офисе президента Украины согласовали план праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, который предусматривает минуту молчания по погибшим защитникам страны, музыкальный флешмоб и Марш при участии воинов и ветеранов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

24 августа начнется с чествования памяти героев, которые отдали жизнь, защищая свободу и независимость страны. Так, в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания.

«В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в памятном мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей также примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и завяжут сине-желтые ленты вокруг.

«Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла», - сказано в сообщении.

В рамках празднования Дня Независимости Украины на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 начнется награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Завершатся торжества праздничным шествием. В 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

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