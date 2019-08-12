Жители Славянска перекрыли трассу в знак протеста против отключения электричества

Жители микрорайона Славкурорт в Славянске перекрыли участок трассы Киев-Довжанский, чтобы обратить внимание органов государственной власти и общественности на угрозу отключения этой части города от электроэнергии. Об этом сообщает 6262.



Люди рискуют остаться без электроэнергии из-за долгов государственного санатория «Славянский курорт» перед «ДТЭК Донецкие электросети».



Отдельных договоров с энергопоставщиком у жителей микрорайона нет, пишет сайт ТВ Плюс. Электричество они получают от «Славянского курорта». За электроэнергию платят этому предприятию. Оформить личные счета жители оформить не могут, хотя поспособствовать в решении проблемы обещали и власти, и депутаты разных уровней.



Компания «ДТЭК Донецкие электросети» 27 июля объявила о намерении ограничить электроснабжение Славкурорта из-за долга в размере более 5 миллионов гривен. Сообщалось, что график погашения задолженности здравница не выполняет.



По словам городского головы Вадима Ляха, планировалось передать на баланс РЭС все имеющиеся трансформаторы на Славкурорте, чтобы от отключения электроэнергии не страдали жители. Однако, работники Славкурорта не допустили РЭС на объекты, и предприятие вынуждено возобновить регулярное отключение электроэнергии на пару часов в сутки.



29 июля за невыполнение договоренностей по погашению долга и отсутствие текущих платежей «Славянский курорт» отключен от подачи газа. Кроме этого, у здравницы есть долги по земельному налогу, по отчислениям с заработной платы, из-за которых счета «Славянского курорта» арестованы.



Жители микрорайона сформировали инициативную группу, которая записалась на прием к президенту Украины.