Посольство США в Украине осудило визит Путина в Крым

Посольство США в Украине осудило несогласованные с Киевом поездки российских чиновников в аннексированный Крым. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter.



«Министерство иностранных дел Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина», - говорится в заявлении.



10 августа 2019 президент России Владимир Путин посетил аннексированный Крымский полуостров.



Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента РФ Путина в Крым.