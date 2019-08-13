НБУ подал встречный иск к Коломойскому

Национальный банк Украины подал встречный иск к Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд гривен. Об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда от 8 августа, передает Finbalance.



Ранее экс-владелец ПриватБанка подал иск к Нацбанку, в котором просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. Коломойский считает, что кредитный договор недействителен, поскольку был заключен на основании «противоправных постановлений правления НБУ».



Согласно судебным материалам, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточных полномочий для заключения кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.



Ранее сообщалось, что Верховный суд принял решение в пользу ПриватБанка в споре с Коломойским. Судебный процесс, в котором Марганецкий ГОК Игоря Коломойского пытался избавиться от ипотеки, обязав Приватбанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.