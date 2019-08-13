Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 13 августа.

Политика



Президент Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) спустя месяц после назначения. В Офисе президента заявили, что переговорщик от Украины Леонид Кучма набирает «наиболее эффективную команду».



После ухода из ТКГ Бессмертный анонсировал возможное освобождение пленных, однако не стал уточнять имена и число кандидатов на освобождение.



Бессмертный считает, что причиной его увольнения из ТКГ стали публичные высказывания о способах урегулирования конфликта.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила к 6 годам заключения жителя Макеевки по обвинению в «экстремизме» и подготовке диверсий.



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