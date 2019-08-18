В Станице Луганской завершилось разминирование

Днем 17 августа спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили разминирование около 2 гектаров территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом сообщает «Громадське радіо», ссылаясь на спасателей и ОБСЕ.



Работы по разминированию продолжались 16 суток.



В то же время, боевики «ЛНР» заявляют, что также завершают разминирование возле разрушенного моста. Вчера они жгли траву и деревья, заявляя о «зачистке разминированной территории».

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 17 июля была достигнута договоренность о ремонте моста в районе Станицы Луганской.