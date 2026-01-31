В некоторых районах Дружковки начал появляться газ, кое-где стали нагреваться батареи

Жители Дружковки сегодня днем стали сообщать в местных чатах, что в некоторых районах города начал появляться газ, а также стали нагреваться батареи центрального отопления.

В частности, пишут, что газоснабжение к полудню 31 января восстановлено в районе площади Соборной, на 7-ом, 8-ом и 9-ом микрорайонах, в поселках Торецкий и Верхняя Гавриловка.

Судя по опросу в одном из местных пабликов, газ появился у 31 процента проголосовавших, у 18 процентов проголосовавших газоснабжение отсутствует. 51 процент проголосовавших заявили, что они не находятся в городе.

Напомним, 30 января в результате российского обстрела была повреждена газоснабжающая система в городе Дружковка Донецкой области. Судя по опубликованным в местных пабликах кадрам, на месте удара возник пожар.