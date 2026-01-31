Укрзализныця пересаживает людей на автобусы из-за активности российских дронов на участке Барвенково – Краматорск

По соображениям безопасности пассажиров на участке Лозовая — Барвенково — Краматорск пересаживают на автобус. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця зафиксировала активность российских БПЛА вблизи инфраструктуры между Запорожьем и Днепром. Учитывая это, трансфер в обе стороны будет осуществляться автобусами. Об этом в Facebook сообщает Укрзализныця.

По соображениям безопасности пассажиров на участке Лозовая — Барвенково — Краматорск пересаживают на автобусы по объездному маршруту, отмечает компания.

Мониторинговые группы также фиксируют активность БПЛА на пути следования поездов в Сумы. Машинисты делают вынужденные остановки вблизи укрытий при непосредственной опасности.

Движение сейчас все еще сохраняется.