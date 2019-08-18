Разумков: Завершить войну на Донбассе быстро не получится

Глава партии «Слуга народа» и вероятный будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается в быстром окончании конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью «Новому времени».



«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — заявил Разумков.

Ранее Разумков заявлял, что Верховная Рада 9-го созыва будет дискутировать о вопросе «особого статуса» для Донбасса, однако не законы помогут в урегулировании конфликта.