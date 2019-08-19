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Штаб ООС заявил о 13 нарушениях «режима тишины» на Донбассе

19 августа 2019, 08:04

Штаб ООС заявил о 13 нарушениях «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций украинских военных: неподалеку Пищевика — из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды возле Лебединского — из стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки — из стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Песок — из ручных противотанковых гранатометов.

По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского — из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганска — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил.

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